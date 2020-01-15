"Зеленский уже не дышит!" В Беларуси вызвали МЧС к "застрявшему в портале" президенту. Аудио

В белорусском городе Вилейка женщина позвонила спасателям, чтобы сообщить, что президент Украины Владимир Зеленский "застрял в портале" и его нужно срочно везти в реанимацию.

Аудио курьезного звонка опубликовал в своем канале на YouTube блогер Nexta. Так, женщина в трубку говорит, что глава Украины якобы прилетел в белорусский город на вертолете и начал строить там портал (чтобы послушать, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский Скриншот с видео

"Тут Зеленский залез в портал и не может вылезть! Он уже умирает! Я была с ним на связи... Все, он уже не дишит", - кричит взволнованная женщина.

Она требует срочно прислать медиков и увезти "Зеленского" в реанимацию.

Спасатели профессионально отреагировали на звонок и в конце поинтересовались у женщины, нормально ли она себя чувствует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее видеообращение президента Украины Владимира Зеленского стало поводом для шуток в сети.

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