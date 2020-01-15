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15 січня • оновлено в 12:24
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"Зеленський уже не дихає!" У Білорусі викликали МНС до "застряглого у порталі" президента. Аудіо

1.7т
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У білоруському місті Вілейка жінка зателефонувала рятувальникам, щоб повідомити, що президент України Володимир Зеленський "застряг у порталі" і його потрібно терміново везти в реанімацію.

Аудіо курйозного дзвінка опублікував у своєму каналі на YouTube блогер Nexta. Так, жінка у слухавку стверджує, що глава України нібито прилетів у білоруське місто на вертольоті й почав будувати там портал (щоб послухати, доскрольте до кінця сторінки).

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот із відео

"Тут Зеленський заліз у портал і не може вилізти! Він уже вмирає! Я була з ним на зв'язку... Все, він уже не дихає", – кричить схвильована жінка.

Вона вимагає терміново надіслати медиків і відвезти "Зеленського" в реанімацію.

Рятувальники професійно відреагували на дзвінок і наприкінці поцікавилися у жінки, чи нормально вона почувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відеозвернення президента України Володимира Зеленського стало підставою для жартів у мережі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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