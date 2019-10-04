"Запомните его таким": веселая фотоподборка с Пашинским, за которого взялось ГБР

В пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований объявило подозрение скандальному экс-народному депутату Сергею Пашинскому за стрельбу в 2016 году.

Однако политик известен не только нашумевшим делом, но и рядом выходок, которые часто попадали в кадр (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL предлагает подборку самых веселых кадров с Пашинским.

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка argumentua.com

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка kor.ill.in.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка 24 канал

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Facebook "Депутати.ФотоЛікс"

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Facebook "Депутати.ФотоЛікс"

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка antikor.com.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка nkontrol.org.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Укринформ

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка lb.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Громадське

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка УНИАН

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка bn24.biz.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Главком

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка Скриншот из видео

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

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