"Запомните его таким": веселая фотоподборка с Пашинским, за которого взялось ГБР

В пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований объявило подозрение скандальному экс-народному депутату Сергею Пашинскому за стрельбу в 2016 году.
Однако политик известен не только нашумевшим делом, но и рядом выходок, которые часто попадали в кадр (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
OBOZREVATEL предлагает подборку самых веселых кадров с Пашинским.
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
argumentua.com
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
kor.ill.in.ua
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
24 канал
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Facebook "Депутати.ФотоЛікс"
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Facebook "Депутати.ФотоЛікс"
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
antikor.com.ua
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
nkontrol.org.ua
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Укринформ
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
lb.ua
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Громадське
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
УНИАН
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
bn24.biz.ua
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Главком
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Скриншот из видео
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.
Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.
При этом Химикус опроверг эту версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.
В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.
В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.
Во время стрельбы по Химикусу Пашинский применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм.
В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ уликипреступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.
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