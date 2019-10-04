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4 октября • обновлено в 17:38
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"Запомните его таким": веселая фотоподборка с Пашинским, за которого взялось ГБР

1.7т Читать материал на украинском

В пятницу, 4 октября, Государственное бюро расследований объявило подозрение скандальному экс-народному депутату Сергею Пашинскому за стрельбу в 2016 году.

Однако политик известен не только нашумевшим делом, но и рядом выходок, которые часто попадали в кадр (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL предлагает подборку самых веселых кадров с Пашинским.

Новости
"Шел хозяйским шагом": скандального Пашинского заметили в Генштабе
Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

argumentua.com

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

kor.ill.in.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

24 канал

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Facebook "Депутати.ФотоЛікс"

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Facebook "Депутати.ФотоЛікс"

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

antikor.com.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

nkontrol.org.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Укринформ

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

lb.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Громадське

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

УНИАН

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

bn24.biz.ua

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Главком

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Скриншот из видео

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Пашинскому объявили о подозрении: веселая фотоподборка

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелым огнестрельным ранением.

  • Пашинский утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов, из-за чего и вспыхнула ссора.

  • Кроме того, он заверял, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове.

  • При этом Химикус опроверг эту версию, отметив, что вынужден был обороняться бутылкой, а Пашинский направил пистолет сразу в грудь и выстрелил, что подтвердила экспертиза.

  • В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства.

  • В ноябре 2018 года Химикусу, в которого стрелял Пашинский, объявили подозрение в хулиганстве.

  • Во время стрельбы по Химикусу Пашинский применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм.

  • В январе 2019 года защита пострадавшего заявила, что следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ уликипреступления Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

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Читайте все новости по теме "Стрельба с участием Пашинского" на OBOZREVATEL.

Тема
Стрельба с участием Пашинского
Персоны
Сергей Пашинский Вячеслав Химикус
Место
Украина
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Комментарии
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
следующие фото мрази будет на зоне
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Теперь такие же фото,только Зелю на рояле!
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