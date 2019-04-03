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Зачем на самом деле нужна дырка в разделочной доске: смешной лайфхак взорвал сеть

1.2тЧитать материал на украинском

Лайфхак по использованию дырки в разделочной доске вызвал настоящий взрыв мозга у пользователей Twitter и вылился в смешной флешмоб.

Суть его состоит в следующем: вы режете на разделочной доске продукты, а потом через отверстие сбоку высыпаете все в нужную емкость. Лайфхак был представлен создателями YouTube-канала 5-Minute Crafts GIRLY.

Затем его продублировали несколько иностранных изданий. После этого в сети начался флешмоб, указывающий на сомнительность такого совета.

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Зачем на самом деле нужна дырка в разделочной доске: смешной лайфхак взорвал сеть

Скриншот с видео

Люди один за другим начали демонстрировать свою разделочную доску и порезанные продукты на ней (в частности, ломтики, которые не смогут пролезть в дырку ни при каких обстоятельствах).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали лайфхак, который учит, как хорошо отдохнуть и не разориться.

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