Зачем на самом деле нужна дырка в разделочной доске: смешной лайфхак взорвал сеть

Лайфхак по использованию дырки в разделочной доске вызвал настоящий взрыв мозга у пользователей Twitter и вылился в смешной флешмоб.

Суть его состоит в следующем: вы режете на разделочной доске продукты, а потом через отверстие сбоку высыпаете все в нужную емкость. Лайфхак был представлен создателями YouTube-канала 5-Minute Crafts GIRLY.

Затем его продублировали несколько иностранных изданий. После этого в сети начался флешмоб, указывающий на сомнительность такого совета.

Скриншот с видео

Люди один за другим начали демонстрировать свою разделочную доску и порезанные продукты на ней (в частности, ломтики, которые не смогут пролезть в дырку ни при каких обстоятельствах).

You’re using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u — Edmonton Journal (@edmontonjournal) 26 марта 2019 г.

Hey @JeninLdnont this kitchen hack is way more trouble than I was lead to believe 🤔 pic.twitter.com/8w2KWO3mDh — John NMI Hassan 🤔 (@scubaguy62) 28 марта 2019 г.

I have the same cutting board. pic.twitter.com/9s5b9SakJN — Alex James (@AlexmobileJames) 27 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали лайфхак, который учит, как хорошо отдохнуть и не разориться.

