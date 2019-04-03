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Навіщо насправді потрібна дірка в кухонній дошці: смішний лайфхак підірвав мережу

1.2тЧитати матеріал російською

Лайфхак із використання дірки в кухонній дошці викликав справжній вибух мозку у користувачів Twitter і вилився у смішний флешмоб.

Суть його полягає в наступному: ви ріжете на обробній дошці продукти, а потім через отвір збоку висипаєте все в потрібну ємність. Лайфхак був представлений творцями YouTube-каналу 5-Minute Crafts GIRLY.

Потім його продублювали кілька іноземних видань. Після цього в мережі почався флешмоб, який вказує на сумнівність такої поради.

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Навіщо насправді потрібна дірка в кухонній дошці: смішний лайфхак підірвав мережу

Скріншот з відео

Люди один за одним почали демонструвати свою обробну дошку і порізані продукти на ній (зокрема, шматочки, які не зможуть пролізти в дірку за жодних обставин).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали лайфхак, який вчить, як добре відпочити і не розоритися.

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