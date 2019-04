Навіщо насправді потрібна дірка в кухонній дошці: смішний лайфхак підірвав мережу

Лайфхак із використання дірки в кухонній дошці викликав справжній вибух мозку у користувачів Twitter і вилився у смішний флешмоб.

Суть його полягає в наступному: ви ріжете на обробній дошці продукти, а потім через отвір збоку висипаєте все в потрібну ємність. Лайфхак був представлений творцями YouTube-каналу 5-Minute Crafts GIRLY.

Потім його продублювали кілька іноземних видань. Після цього в мережі почався флешмоб, який вказує на сумнівність такої поради.

Скріншот з відео

Люди один за одним почали демонструвати свою обробну дошку і порізані продукти на ній (зокрема, шматочки, які не зможуть пролізти в дірку за жодних обставин).

You're using a cutting board incorrectly. Reader, the hole has a purpose. https://t.co/koa4hliP7J pic.twitter.com/oJoTBxjR2u - Edmonton Journal (@edmontonjournal) 26 березня 2019 р

Hey @JeninLdnont this kitchen hack is way more trouble than I was lead to believe 🤔 pic.twitter.com/8w2KWO3mDh - John NMI Hassan 🤔 (@ scubaguy62) 28 березня 2019 р

I have the same cutting board. pic.twitter.com/9s5b9SakJN - Alex James (@AlexmobileJames) 27 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали лайфхак, який вчить, як добре відпочити і не розоритися.

