Воздушный змей унес трехлетнего ребенка в небо

В Тайване в городе Синьчжу спасли ребенка, которого поднял высоко в небо большой воздушный змей.

Об этом сообщил Euronews. Инцидент произошел на фестивале воздушных змеев.

Родители не заметили, как 3-летняя девочка ухватилась за верёвку змея, а тот поднял её в небо на 10-метровую высоту.

Несколько секунд ребёнок раскачивался в воздухе, крепко держась за хвост змея.

Когда порывы ветра несколько стихли и змей устремился вниз, люди успели поймать девочку. Родители рассказали, что она пережила шок, но физически не пострадала.

Из-за инцидента фестиваль воздушных змеев в Синьчжу, который называют "Городом ветров", был прерван.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пяти часов аэропорт не принимал самолеты из-за парящего над взлетно-посадочными полосами воздушного змея. Диспетчеры аэропорта были вынуждены отправлять лайнеры в соседние аэропорты.