Повітряний змій забрав трирічну дитину в небо

У Тайвані в місті Сіньчжу врятували дитину, яку підняв високо в небо великий повітряний змій.

Про це повідомив Euronews. Інцидент стався на фестивалі повітряних зміїв.

Батьки не помітили, як 3-річна дівчинка вхопилася за мотузку змія, а той підняв її в небо на 10-метрову висоту.

Кілька секунд дитина розгойдувалася в повітрі, міцно тримаючись за хвіст змія.

Коли пориви вітру стихли і змій кинувся вниз, люди встигли зловити дівчинку. Батьки розповіли, що вона пережила шок, але фізично не постраждала.

Через інцидент фестиваль повітряних зміїв в Сіньчжу, який називають "Містом вітрів", був перерваний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом п'яти годин аеропорт не приймав літаки через ширяючого над злітно-посадковими смугами повітряного змія. Диспетчери аеропорту були змушені відправляти лайнери в сусідні аеропорти.