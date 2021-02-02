Военный переворот в Мьянме попал на фитнес-ролик блогера. Видео

Военный переворот в Мьянме случайно попал на видео фитнес-блогера, где она показывала упражнения для утренней зарядки на фоне парламента страны.

Как пишет The Guardian, ролик стал вирусным во всем мире и породил большое количество мемов. Так, девушку начали изображать на фоне катастрофы дирижабля "Гинденбург" и протестов в Капитолии в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На снятых кадрах она под музыку выполняет танцевальные движения, а позади нее проезжает колонна военных авто в направлении контрольно-пропускного пункта перед госзданием.

Судя по всему, блогер даже не догадывалась, что во время ее тренировки за спиной происходил вооруженный захват власти. Так, на камеру даже попал момент, когда перед организаторами переворота открывают ворота у парламента и они забегают на его территорию.

Позже фитнес-блогер Хинг Хнин Вай подтвердила, что видео действительно было снято ею. По ее словам, подобные клипы в центре столицы Нейпьидо она создавала уже на протяжении 11 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мьянме власть захватили военные и арестовали президента, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су и других членов правительства. Организаторы переворота заявили о якобы "фальсификации выборов" и объявили в стране чрезвычайное положение на год. Кроме того, они выключили телевидение, интернет и телефонную связь.