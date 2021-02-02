Військовий переворот у М'янмі потрапив на фітнес-ролик блогерки. Відео

Військовий переворот у М'янмі випадково потрапив на відео фітнес-блогерки, де вона показувала вправи для ранкової зарядки на тлі парламенту країни.

Як пише The Guardian, ролик став вірусним у всьому світі та породив велику кількість мемів. Так, дівчину почали зображувати на тлі катастрофи дирижабля "Гінденбург" та протестів у Капітолії в США (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На зафільмованих кадрах вона під музику виконує танцювальні рухи, а позаду неї проїжджає колона військових авто в напрямку контрольно-пропускного пункту перед держбудівлею.

Очевидно, блогерка навіть не здогадувалася, що під час її тренування за спиною відбувалося збройне захоплення влади. Так, на камеру навіть потрапив момент, коли перед організаторами перевороту відчиняють ворота біля парламенту, і вони забігають на його територію.

Пізніше фітнес-блогерка Хінг Хнін Вай підтвердила, що відео справді було зняте нею. За її словами, такі кліпи у центрі столиці Найп'їдо вона створювала уже впродовж 11 місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у М'янмі владу захопили військові та заарештували президентку, лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су та інших членів уряду. Організатори перевороту заявили про нібито "фальсифікацію виборів" та оголосили у країні надзвичайний стан на рік. Крім того, вони вимкнули телебачення, інтернет та телефонний зв'язок.