В США разгорелся скандал из-за дочери Трампа: он отреагировал

Президент США Дональд Трамп призвал уволить с работы телеведущую Саманту Би, которая во время шоу на канале TBS нецензунзурно раскритиковала его дочь Иванку за то, что она неспособна повлиять на отца.

"Почему они не увольняют бездарную Саманту Би за ужасную речь, которую она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты. Но ничего, мы лучшие и еще долго будем такими", - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

В результате телеведущая, как и представители телеканала, извинились перед Трампом и его дочерью за жесткие высказывания в эфире.

"Я хотела бы извиниться перед Иванкой Трамп и моими зрителями за брань в моем шоу... Это было неуместно и непростительно. Я перешла черту и глубоко сожалею об этом", – написала Саманта Би в Twitter.

Why aren’t they firing no talent Samantha Bee for the horrible language used on her low ratings show? A total double standard but that’s O.K., we are Winning, and will be doing so for a long time to come!