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У США розгорівся скандал через дочку Трампа: він відреагував

1.1тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп закликав звільнити з роботи телеведучу Саманту Бі, яка під час шоу на каналі TBS нецензунзурно розкритикувала його доньку Іванку за те, що вона не здатна вплинути на батька.

"Чому вони не звільняють бездарну Саманту Бі за жахливу мову, яку вона використовує в своєму низькорейтинговому шоу? Абсолютно подвійні стандарти. Але нічого, ми кращі і ще довго будемо такими", - написав американський лідер на своїй сторінці в Twitter.

В результаті телеведуча, як і представники телеканалу, вибачилися перед Трампом і його дочкою за жорсткі висловлювання в ефірі.

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"Я хотіла б вибачитися перед Іванкою Трамп і моїми глядачами за лайку в моєму шоу... Це було недоречно і непробачно. Я перейшла межу і глибоко жалкую про це", - написала Саманта Бі в Twitter.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Трамп зганьбився перед дружиною.

Особи
Іванка ТрампДональд Трамп
Місце
США
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