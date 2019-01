В сети нашли ''двойника'' Трюдо: как он выглядит

Пользователи сети нашли "двойника" премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Им оказался 29-летний афганец Абдула Салам Мафтун, который также является участником песенного конкурса Afghan Star, передает ВВС (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Он исполняет народные песни на языках дари и пушту. Он прошел в финал конкурса. Как рассказал сам музыкант, до участия в проекте все его называли Мафтуном. Но после того, как в сети начали "гулять" снимки, где его сравнивают с канадским премьером, певца все зовут "афганским Трюдо".

Многие считают, что подобное сходство во внешности поможет его карьере. Сам Мафтун мечтает увидеться с человеком, с которым его сравнивают.

"Я бедный мужчина, я не могу сам этого сделать. Разве что, он меня сам к себе пригласит", – сказал музыкант в интервью.

Do you see the resemblance? Some say Afghan singer Abdul Salam Maftoon looks like Canadian Prime Minister Justin Trudeau’s long lost brother https://t.co/ygJ2JguAYR pic.twitter.com/acPG2R4o5C