В России отметили "6 мая": фото конфуза

Юрий Сергиенко Курьезы 02:02, 7.05.2020 Обновлено: 02:08, 7.05.2020

В Российском городе Мытищи на улицах развесили плакаты ко Дню победы в перевернутом виде.

На фото, которые обнародовал Рустем Адагамов в Twitter, видно, что плакаты на столбах перевернуты вверх ногами, из-за чего 9 мая превратилось в "6 мая" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На фотоколлаже также присутствует кадр из советского мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", в котором герой регулярно повторял фразу "И так сойдет", когда делал что-то небрежно.

Пользователи сети также возмутились такой небрежностью, некоторые стали иронизировать на эту тему: "Ну а что? Снимок же сделан 6 мая. А 9-го перевернут", "Все логично: вешали те же, кто плитку и бордюры кладут. Там-то любой стороной можно, не ошибешься", "Это уже традиция такая, накосячить муниципалитетам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Усинске ко Дню победы вывесили баннер с солдатом и оленем, но в нем обнаружили ошибку и убрали. Вместо советского солдата или союзника на нем был изображен финский боец с автоматом Suomi KP/31.

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