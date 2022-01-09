В Днепре невнимательная хозяйка 30 минут стирала кота, пока не услышала его крики. Видео

Жительница Днепра не заметила своего серого кота на собачьей лежанке такого же цвета, которые находились в барабане стиральной машинки, и запустила стирку. Питомец по имени Броша пробыл там около получаса, пока хозяйка не услышала его крики.

О произошедшем сообщила ветеринарная клиника "На Рабочей" в Facebook. По словам ветеринаров, кот чудом выжил после экстремальной стирки (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что при открытии машинки, четырехлапый выбежал и пытался скрыться от хозяев. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветклинику.

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В ходе осмотра у кота выявили низкую температуру и хрипы в легких. Также Броша не мог открыть глаза, а изо рта у него сильно пахло стиральным средством.

Ветеринары провели животному необходимую терапию. Анализы у кота были в норме и в скором времени его смогли забрать домой.

"Сейчас он чувствует себя хорошо – активно бегает и прыгает по дому, с удовольствием кушает. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броше очень повезло. Не зря у котов 9 жизней", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали кота бирманской породы по прозвищу Оскар, который выжил после горячей стирки с моющими средствами. В машинке домашний любимец жителей Маручиодора (Австралия) пробыл 12 минут.