Глава Социалистической партии Украины, экс-советник министра внутренних дел Илья Кива ел в одном ресторане Индонезии руками из тарелки.

Соответствующее видео прислали зрители ТСН.

За аппетитным занятием его застали в ресторане отеля туристы. По словам зрителей, Кива там не встречал Новый год. Сам же глава Социалистической партии рассказал, что сел за стол после изнурительной тренировки. А столовые приборы ему просто не успел принести официант.

"Был голоден после тренировки и проявлял уважение к повару. Это была японская еда", – заявил он по телефону.

Как сообщал "Обозреватель", Кива ранее заявил, что считает Россию наиболее заинтересованной стороной в поставках летального американского оружия в Украину.