Знову "вляпався": Трамп публічно повторив старий конфуз. Фотофакт

Президент США Дональд Трамп знову потрапив у конфуз, з'явившись на публіці зі шматком туалетного паперу на черевику.

Підтверджувальні фото опублікувало видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кумедна ситуація трапилася, коли американський лідер зі своєю дружиною виступив із промовою в Економічному клубі Нью-Йорка, а потім приїхав до вертолітного майданчика на Манхеттені.

"Потрібен спецагент, який буде стежити, щоб президент США ні у що більше не вляпався", "Напевно, перенервував через слухання в Конгресі", – посміялися в мережі.

He got toilet paper on the shoe again. Must got "the runs" and be nervous about the Impeachment Hearings. https://t.co/JQbnjy4gPi