Знову "вляпався": Трамп публічно повторив старий конфуз. Фотофакт

Президент США Дональд Трамп знову потрапив у конфуз, з'явившись на публіці зі шматком туалетного паперу на черевику.

Підтверджувальні фото опублікувало видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кумедна ситуація трапилася, коли американський лідер зі своєю дружиною виступив із промовою в Економічному клубі Нью-Йорка, а потім приїхав до вертолітного майданчика на Манхеттені.

Трамп знову з'явився з туалетним папером на черевику AP

Трамп публічно осоромився AP

Трамп публічно осоромився AP

Трамп публічно осоромився AP

"Потрібен спецагент, який буде стежити, щоб президент США ні у що більше не вляпався", "Напевно, перенервував через слухання в Конгресі", – посміялися в мережі.

He got toilet paper on the shoe again. Must got "the runs" and be nervous about the Impeachment Hearings. https://t.co/JQbnjy4gPi - Covfefe Jones- King Of Shade👑 (@King_Of_Shade) November 13, 2019

President Donald Trump is spotted with toilet paper on his shoe AGAIN

Is it because he is so shitty? #rt https://t.co/3Gh9ctzy5G - SnapperKnowsBest (@SnapperKnows) November 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому з Трампом трапився аналогічний випадок – під час вильоту американського лідера з Міннеаполіса в Рочестер президент піднімався по трапу зі шматком паперу на черевику.

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