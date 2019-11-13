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14 листопада • оновлено в 00:23
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Знову "вляпався": Трамп публічно повторив старий конфуз. Фотофакт

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Президент США Дональд Трамп знову потрапив у конфуз, з'явившись на публіці зі шматком туалетного паперу на черевику.

Підтверджувальні фото опублікувало видання Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що кумедна ситуація трапилася, коли американський лідер зі своєю дружиною виступив із промовою в Економічному клубі Нью-Йорка, а потім приїхав до вертолітного майданчика на Манхеттені.

Трамп знову з'явився з туалетним папером на черевику

Трамп знову з'явився з туалетним папером на черевику

AP

Трамп публічно осоромився

Трамп публічно осоромився

AP

Трамп публічно осоромився

Трамп публічно осоромився

AP

Трамп публічно осоромився

Трамп публічно осоромився

AP

"Потрібен спецагент, який буде стежити, щоб президент США ні у що більше не вляпався", "Напевно, перенервував через слухання в Конгресі", – посміялися в мережі.

Знову "вляпався": Трамп публічно повторив старий конфуз. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому з Трампом трапився аналогічний випадок – під час вильоту американського лідера з Міннеаполіса в Рочестер президент піднімався по трапу зі шматком паперу на черевику.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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