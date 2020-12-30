Журнал The New Yorker подытожил 2020-й забавной обложкой, где все ищут Путина. Фото

Популярное американское издание The New Yorker выпустило последний печатный номер в текущем году, посвятив обложку уходящему 2020-му.

Изображением поделились на Twitter-странице "Дождя", призвав подписчиков попробовать найти на обложке президента РФ Владимира Путина.

Журнал-еженедельник, опубликованный 28 декабря, на первой странице напомнил как о политических событиях, так и о пандемии коронавируса.

На рисунке изображена комната, где перед камином на инвалидном кресле и с капельницей сидит облысевший мужчина, символизирующий 2020 год. В двери комнаты уже ворвался младенец-2021. Кроме ленточки, где написан год, на ребенке только подгузник и маска.

Возле камина карикатурно изображены президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани. Американский глава палит в огне какие-то документы, которые ему подает юрист.

Примечательно, что люстра в комнате обыгрывает форму вируса SARS-CoV-2 – она круглая и с "шипами".

Глава РФ "спрятан" на рисунке. Художник поместил Путина на обложку в виде портрета, который висит в темном коридоре за камином.

Некоторые пользователи Twitter пошутили, что на Путина якобы намекает одна из крыс, которых много на изображении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее крупнейшие журналы США вышли в свет с обложками о выборах в США, на которых победил демократ Джо Байден, и вакцине от COVID-19.