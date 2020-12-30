Журнал The New Yorker підсумував 2020-й забавною обкладинкою, де всі шукають Путіна. Фото

Популярне американське видання The New Yorker випустило останній друкований номер у поточному році, присвятивши обкладинку 2020-му, що йде.

Зображенням поділилися на Twitter-сторінці "Дождя", закликавши фоловерів спробувати знайти на обкладинці президента РФ Володимира Путіна.

Журнал-тижневик, опублікований 28 грудня, на першій сторінці нагадав як про політичні події, так і про пандемію коронавірусу.

На малюнку зображена кімната, де перед каміном на інвалідному кріслі і з крапельницею сидить облисівшй чоловік, який символізує 2020 рік. У двері кімнати вже увірвалося немовля-2021. Крім стрічки, де написаний рік, на дитині тільки підгузник і маска.

Біля каміна карикатурно зображені президент США Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані. Американський глава палить у вогні якісь документи, які йому подає юрист.

Прикметно, що люстра в кімнаті обігрує форму вірусу SARS-CoV-2 – вона кругла і з "шипами".

Глава РФ "захований" на малюнку. Художник помістив Путіна на обкладинку у вигляді портрета, який висить у темному коридорі за каміном.

Деякі користувачі Twitter пожартували, що на Путіна нібито натякає один із щурів, яких багато на зображенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найбільші журнали США вийшли в світ із обкладинками про вибори в США, на яких переміг демократ Джо Байден, і вакцину від COVID-19.