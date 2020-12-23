Шутка Гордона о заключении Ходорковского и Обаме стала мэмом. Фото и видео

Юрий Сергиенко Курьезы 00:21, 24.12.2020

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью с бывшим руководителем российской компании ЮКОС Михаилом Ходорковским пошутил о его заключении и 44-м президенте США Бараке Обаме.

В результате пользователи сети придумали множество мэмов. Интервью опубликовано на YouTube-канале Гордона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время беседы журналист спросил у Ходорковского об условиях пребывания в тюрьме. Тот ответил "Барак", на что Гордон уточнил: "Обама?".

Ходорковского озадачило уточнение Гордона.

Это слегка озадачило бизнесмена, но затем он продолжил: "Ну, типа. 150 человек в бараке, если мы говорим о Краснокаменске".

В сети вопрос журналиста вызвал бурную реакцию, пользователи стали придумывать свои вариации на этот счет.

Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.
Реакция сети на шутку Гордона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил рекламный ролик бывшего кандидата в мэры Киева, нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, в котором она "летала" с зонтиком над столицей.

Комментировать
Курьезы

Смотрите также

Микитась впервые признал, что профинансировал "слуг народа" на $2 млн

Руководство Michelin извинилось перед Украиной за "российский" борщ

МАУ запустит рейс из Киева в Киев

8500 грн за выход на улицу: Кабмин предложил новые штрафы за нарушение карантина

Синие трусы Навального разносят Кремль