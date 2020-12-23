Шутка Гордона о заключении Ходорковского и Обаме стала мэмом. Фото и видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью с бывшим руководителем российской компании ЮКОС Михаилом Ходорковским пошутил о его заключении и 44-м президенте США Бараке Обаме.

В результате пользователи сети придумали множество мэмов. Интервью опубликовано на YouTube-канале Гордона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время беседы журналист спросил у Ходорковского об условиях пребывания в тюрьме. Тот ответил "Барак", на что Гордон уточнил: "Обама?".

Ходорковского озадачило уточнение Гордона.

Это слегка озадачило бизнесмена, но затем он продолжил: "Ну, типа. 150 человек в бараке, если мы говорим о Краснокаменске".

В сети вопрос журналиста вызвал бурную реакцию, пользователи стали придумывать свои вариации на этот счет.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Реакция сети на шутку Гордона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил рекламный ролик бывшего кандидата в мэры Киева, нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, в котором она "летала" с зонтиком над столицей.