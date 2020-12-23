Жарт Гордона про ув'язнення Ходорковського і Обаму став мемом. Фото та відео

Український журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з колишнім керівником російської компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським пожартував про його ув'язнення і 44-го президента США Барака Обаму.

У відповідь на це цористувачі мережі придумали безліч мемов. Інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі Гордона (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час бесіди журналіст запитав у Ходорковського про умови перебування в тюрмі. Той відповів "Барак", на що Гордон уточнив: "Обама?".

Ходорковського спантеличило уточнення Гордона.

Це трохи спантеличило бізнесмена, але потім він продовжив: "Ну, типу. 150 осіб в бараці, якщо ми говоримо про Краснокаменськ".

У мережі запитання журналіста викликав бурхливу реакцію, користувачі почали придумувати свої варіації щодо цього.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

Реакція мережі на жарт Гордона.

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