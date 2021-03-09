Украинцы – о посте Шмыгаля с 207-летним Шевченко: кто это пишет, увольте там всех

Дарья Дурова Курьезы 21:09, 9.03.2021 Обновлено: 21:38, 9.03.2021

Премьер-министр Денис Шмыгаль 9 марта – в годовщину со дня рождения Тараса Шевченко – заявил, что знаменитому поэту и художнику "могло бы исполниться 207 лет".

Соответствующий пост появился во вторник на Facebook-странице главы Кабинета министров Украины. Немало пользователей сети обратили внимание на странную формулировку и ответили на сообщение Шмыгаля шутками.

В сообщении Шмыгаля сказано, что "слово может быть сильнее оружия". Премьер отметил, что Шевченко доказал это своим жизненным примером.

"Несокрушимость духа и неустанная борьба за свободу, которые наполняют строки его произведений, нашли признание во всем мире. Сегодня Тарасу Григорьевичу исполнилось бы 207 лет", – написано в аккаунте премьер-министра в соцсети.

Сообщение Шмыгаля
Скриншот

В комментариях многие подписчики переспросили, точно ли поэту могло исполниться более двух сотен лет.

"Вы точно хотели бы увидеть его в таком возрасте?" "В смысле?" "Ушел преждевременно, мог до 300 лет радовать нас новыми произведениями", "Не дотянул каких-то 160 лет, выходит", "Увольте ответственного за ваш аккаунт", – ответили Шмыгалю в комментариях под постом.

Журналист Сергей Гришин также отреагировал на сообщение премьера. "Кто это пишет? Увольте там всех наконец", – призвал он главу Кабмина.

Реакция на пост премьер-министра
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Facebook / Oleksandr Gusev
Скриншот
Скриншот
Скриншот

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