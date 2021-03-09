Українці – про пост Шмигаля із 207-річним Шевченком: хто це пише, звільніть там усіх

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 березня – у річницю від дня народження Тараса Шевченка – заявив, що знаменитому поетові та художнику "могло б виповнитися 207 років".

Відповідний пост з'явився у вівторок на Facebook-сторінці глави Кабінету міністрів України. Чимало користувачів мережі звернули увагу на дивне формулювання і відповіли на повідомлення Шмигаля жартами.

У повідомленні Шмигаля вказано, що "слово може бути сильнішим за зброю". Прем'єр зазначив, що Шевченко довів це своїм життєвим прикладом.

"Незламність духу і невпинна боротьба за свободу, які наповнюють рядки його творів, знайшли визнання у всьому світі. Сьогодні Тарасу Григоровичу виповнилося б 207 років", – написано в акаунті прем'єр-міністра в соцмережі.

Повідомлення Шмигаля Скриншот

У коментарях багато фоловерів перепитали, чи точно поетові могло виповнитися більше за дві сотні років.

"Ви точно хотіли б побачити його в такому віці?" "В сенсі?" "Пішов передчасно, міг до 300 років радувати нас новими творами", "Не дотягнув якихось 160 років, виходить", "Звільніть відповідального за ваш аккаунт", – відповіли Шмигалю в коментарях під постом.

Журналіст Сергій Гришин також відреагував на повідомлення прем'єра. "Хто це пише? Звільніть там усіх нарешті", – закликав він главу Кабміну.

Реакція на пост прем'єр-міністра Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Коментарі до посту Скриншот

Facebook / Oleksandr Gusev

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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