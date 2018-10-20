Премия "Страуса": Билозир спереди и сзади, райский Путин и "Заря" без Роналду

Иногда кажется, что президент России Владимир Путин живет по принципу - ни дня без премии "Страуса". Этот матерый человечище на минувшей неделе раскрыл, наконец-то, тайну загадочной русской души и заодно показал кратчайшую дорогу к небесному Парадизу. Это, оказывается, ... - ядерная война. И, что характерно, в ходе атомного апокалипсиса в рай гарантированно попадет все население России. Без всяких библейских глупостей, где Эдем нужно было заслужить хотя бы соблюдением Божьих заповедей.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин под хихиканье лизоблюдской аудитории.

Путин в раю facebook Сергей Елкин

С одной стороны, мир вроде бы должен выдыхать — ведь Россия, по словам Путина, никогда не начнет ядерную войну первой. Однако мы помним, что, по версии Путина, и в Крыму и на Донбассе Россия защищает "русский мир" от НАТО и международного терроризма. А сам ВВП признавался, что в ходе аннексии Крыма как раз подумывал о применении первым ядерного оружия для "защиты" оккупированного полуострова. Так что "ответный" ядерный удар в путинском понимании мало чем отличается от первого.

Но есть одна проблемка, - попасть стопроцентно в Эдем, вероятно, удастся не всем русским, даже из близкого окружения Путина.

Ведь дети Лаврова, Шойгу, Суркова, Пескова, и даже дочь самого Путина, которые живут на проклятом Западе, тогда "просто все сдохнут", - по меткому приговору хозяина Кремля.

И еще такое маленькое подозрение, а вы точно уверены, что место, где одновременно соберутся 140 миллионов россиян, можно будет назвать раем?

Буквы для Билозир

Народный депутат от БПП Оксана Билозир хочет, чтобы ее сразу узнавали не только спереди, но и сзади.

На спине нового розового пальто нардепши теперь вышиты инициалы "О.Б.".

Билозир спереди и сзади

Хорошая инициатива, достойная, чтобы быть поддержана и другими депутатами.

Когда-то Оксана Билозир была певицей и ее фирменным факсимиле, вероятно, был голос. Говорят, что великий Карузо пошел в банк и вспомнил, что он забыл документы. Итальянский тенор не растерялся и в доказательство, что он Карузо, спел арию из оперы "Тоска", и ему сразу же выдали деньги и еще немного приплатили за бесплатный концерт. А вот ушедшую давно в политику куму двух президентов - Ющенко и Порошенко - Билозир вряд ли сходу опознает даже гардеробщик Рады. А вот покажет ему Оксана Владимировна свое нардеповское удостоверение, и швейцар сразу воскликнет: "О! Б!" - и моментально выдаст даме ейное пальтишко.

"Заря" без геев

Несколько лет назад генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов получил психологическую травму, увидев, как в Манчестере целуются мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации. И с тех пор дал себя слово, что такого разврата в своем клубе не допустит.

"Я не призываю никого убивать или сажать людей. Выгнал бы из "Зари" футболистов, которые любят обниматься и целоваться? Во-первых, я не допущу, чтобы они сюда попали. А потом уже будем дальше…".

Сергей Рафаилов и геи "Факты"

С одной стороны обидно, что дорога в луганский клуб теперь намертво закрыта для таких звезд, как Роналдо и Фалько.

С другой - душа спокойна, что раздевалка луганчан не превратится в филиал бара "Голубая устрица".

А вот, с третьей, интересна, так сказать, техническая сторона дела. Как в клубе будут определять - "большинство" перед ними или "меньшинство"? Чтобы знать наверняка, придется вероятно ловить "на живца" и, на всякий случай, не становиться перед новичками "Зари" в позу испуганного страуса.

Ваш страусовед, Роман Лазоренко