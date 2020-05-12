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12 мая • обновлено в 03:25
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Полиция озадачена: в Индии обезьяна-"медвежатник" легко вскрыла банкомат. Курьезное видео

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В индийской столице Нью-Дели обезьяна-"медвежатник" смогла сломать и вскрыть банкомат.

Животное долго раскачивалось, а затем повисло на нем – и банкомат открылся. Об этом сообщает The Times of India (чтобы увидеть видео, доскролльте до конца страницы).

Впрочем, воровать деньги обезьяна не стала, но внимательно рассмотрела, на что наткнулась. Впоследствии она сбежала с места преступления.

В Индии обезьяна-"медвежатник" вскрыла банкомат

В Индии обезьяна-"медвежатник" вскрыла банкомат

Кадр из видео

История стала известной после того, как местные полицейские получили вызов по вскрытия банкомата.

На месте они не нашли никаких следов преступника, факта кражи также не было обнаружено. В конце концов полицейские решили посмотреть запись с камеры видеонаблюдения. Там они увидели, как с банкоматом развлекалась обезьяна.

Животное какое-то время рассматривало, что там внутри и ушло. Естественно, правоохранители ее не задержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире "Всеукраинской школы онлайн" белого медведя "переселили" в Антарктиду. Опубликовано курьезное видео.

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Место
Индия Нью-Дели
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видео
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Ну обизян сообразил, что он системную часть вскрыл, о не денежную ))
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Курьезы

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