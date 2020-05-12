Поліція спантеличена: в Індії мавпа-"ведмежатник" легко розкрила банкомат. Курйозне відео

В індійській столиці Нью-Делі мавпа-"ведмежатник" змогла зламати і розкрити банкомат.

Тварина довго розгойдувалася, а потім повисла на ньому – і банкомат відкрився. Про це повідомляє The Times of India (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Втім, красти гроші мавпа не стала, але уважно розглянула, на що натрапила. Згодом вона втекла з місця злочину.

В Індії мавпа-"ведмежатник" легко розкрила банкомат Кадр з відео

Історія стала відомою після того, як місцеві поліцейські отримали виклик по розтин банкомату.

На місці вони не знайшли ніяких слідів злочинця, факту крадіжки також не було виявлено. Зрештою поліцейські вирішили подивитися запис з камери відеоспостереження. Там вони побачили, як з банкоматом розважалася мавпа.

Тварина якийсь час розглядала, що там всередині і пішла. Тому правоохоронці її не затримали.

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