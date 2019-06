"Плохой парень": сеть озадачила новая прическа Трампа

Президент США Дональд Трамп появился на публике с новой прической (волосы были гладко причесаны) и сразил ее наповал.

Так, он продемонстрировал образ перед визитом в Великобританию во время посещения церкви Вирджинии, где почтил память жертв массовой стрельбы.

Пользователи тут же подметили, что благодаря необычной укладке американский лидер стал вылитым плохим парнем Биффом из трилогии "Назад в будущее".

Дональд Трамп и Бифф из трилогии "Назад в будущее". "360"

Некоторые более прозаично отреагировали. "Наконец-то расчесался!" – написали они.

How are his pants hiked halfway to his armpits and still four inches too long? How? pic.twitter.com/mk73bqUwSt — Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 3 июня 2019 г.

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way, way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp — LVL 45 CHAOS POTUS (@thetomzone) 3 июня 2019 г.

O Trump finalmente fez uma coisa boa, que foi pentear o cabelo de uma maneira decente https://t.co/lqQ4GDTMs5 — Luketa da Galera ❁ (@lhzanchi) 3 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп 3 июня прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Первый день завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце.

