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"Поганий хлопець": мережу спантеличила нова зачіска Трампа

1.4тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп з'явився на публіці з новою зачіскою (волосся були гладко причесане) і вразив її.

Так, він продемонстрував образ перед візитом до Великої Британії під час відвідин церкви Вірджинії, де вшанував пам'ять жертв масової стрілянини.

Користувачі відразу помітили, що завдяки незвичайній зачісці американський лідер став вилитим поганим хлопцем Біффом із трилогії "Назад у майбутнє".

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Дональд Трамп і Біфф із трилогії "Назад в майбутнє".

Дональд Трамп і Біфф із трилогії "Назад в майбутнє".

"360"

Деякі більш прозаїчно відреагували. "Нарешті розчесався!" – написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп 3 червня прибув із триденним державним візитом до Великої Британії. Перший день завершився урочистим прийомом на його честь у Букінгемському палаці.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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