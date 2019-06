"Поганий хлопець": мережу спантеличила нова зачіска Трампа

Президент США Дональд Трамп з'явився на публіці з новою зачіскою (волосся були гладко причесане) і вразив її.

Так, він продемонстрував образ перед візитом до Великої Британії під час відвідин церкви Вірджинії, де вшанував пам'ять жертв масової стрілянини.

Користувачі відразу помітили, що завдяки незвичайній зачісці американський лідер став вилитим поганим хлопцем Біффом із трилогії "Назад у майбутнє".

Дональд Трамп і Біфф із трилогії "Назад в майбутнє". "360"

Деякі більш прозаїчно відреагували. "Нарешті розчесався!" – написали вони.

How are his pants hiked halfway to his armpits and still four inches too long? How? pic.twitter.com/mk73bqUwSt - Kevin M. Kruse (@KevinMKruse) 3 червня 2019 р

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way , way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp - LVL 45 CHAOS POTUS (@thetomzone) 3 червня 2019 р

O Trump finalmente fez uma coisa boa, que foi pentear o cabelo de uma maneira decente https://t.co/lqQ4GDTMs5 - Luketa da Galera ❁ (@lhzanchi) 3 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп 3 червня прибув із триденним державним візитом до Великої Британії. Перший день завершився урочистим прийомом на його честь у Букінгемському палаці.

