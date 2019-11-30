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1 декабря • обновлено в 02:42
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"Пивком похмеляется": появились свежие фото беглого Царева в Крыму

6.2т
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Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев очередной раз стал посмешищем в сети.

На своей странице в Twitter он похвастался тем, как отдыхает в оккупированном Крыму. Он позировал на снимках вместе со своим псом.

"В Ялте сегодня солнечно. Приучаю Бесика ходить рядом", – написал он.

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Олег Царев

Олег Царев

Олег Царев

Олег Царев

Также пользователи сети обратили внимание на стакан на столе Царева, предположив, что в нем алкоголь. "На курортах пивком похмеляется", – смеются они.

"Пивком похмеляется": появились свежие фото беглого Царева в Крыму
"Пивком похмеляется": появились свежие фото беглого Царева в Крыму

Как писал OBOZREVATEL, ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.

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Персона
Олег Царев
Место
Украина Ялта
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Комментарии
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да оно просто опущенное - вот до чего доводит к@цапское дно.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
видно грустит, что бизнесок и жильишко в Украине тю-тю...а такой был заводик бумажный, осталось только мелочишка от кцпни на стакашку кислого жигулька, гы!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
в 2020-м будет в Киеве фоткаться!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, ага, в наморднике ...
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