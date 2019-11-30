"Пивком похмеляется": появились свежие фото беглого Царева в Крыму

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев очередной раз стал посмешищем в сети.
На своей странице в Twitter он похвастался тем, как отдыхает в оккупированном Крыму. Он позировал на снимках вместе со своим псом.
"В Ялте сегодня солнечно. Приучаю Бесика ходить рядом", – написал он.
Олег Царев
Олег Царев
Также пользователи сети обратили внимание на стакан на столе Царева, предположив, что в нем алкоголь. "На курортах пивком похмеляется", – смеются они.
В Ялте сегодня солнечно. Приучаю Бесика ходить рядом pic.twitter.com/0GOO08x5IL— Олег Царев (@OlegTsarov) 30 ноября 2019 г.
Как писал OBOZREVATEL, ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.
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