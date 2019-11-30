"Пивком похмеляется": появились свежие фото беглого Царева в Крыму

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев очередной раз стал посмешищем в сети.

На своей странице в Twitter он похвастался тем, как отдыхает в оккупированном Крыму. Он позировал на снимках вместе со своим псом.

"В Ялте сегодня солнечно. Приучаю Бесика ходить рядом", – написал он.

Олег Царев

Олег Царев

Также пользователи сети обратили внимание на стакан на столе Царева, предположив, что в нем алкоголь. "На курортах пивком похмеляется", – смеются они.

В Ялте сегодня солнечно. Приучаю Бесика ходить рядом pic.twitter.com/0GOO08x5IL — Олег Царев (@OlegTsarov) 30 ноября 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.

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