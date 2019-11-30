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1 грудня • оновлено в 06:14
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"Пивком похмеляється": з'явилися свіжі фото Царьова в Криму

8.2т
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Екснардеп від Партії Регіонів, прихильник "руского міра" Олег Царьов черговий раз став посміховиськом в мережі.

На своїй сторінці в Twitter він похвалився тим, як відпочиває в окупованому Криму. Він позував на знімках разом зі своїм псом.

"У Ялті сьогодні сонячно. Привчаю Бісика ходити поруч", – написав він.

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Олег Царьов

Олег Царьов

Олег Царьов

Олег Царьов

Також користувачі мережі звернули увагу на стакан на столі Царьова, припустивши, що в ньому алкоголь. "На курортах пивком похмеляється", – сміються вони.

"Пивком похмеляється": з'явилися свіжі фото Царьова в Криму
"Пивком похмеляється": з'явилися свіжі фото Царьова в Криму

Як писав OBOZREVATEL, раніше новий імідж Царьова викликав в мережі підозри в тому, що у нього проблеми з алкоголем.

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Особа
Олег Царьов
Місце
Україна Ялта
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Коментарі
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да оно просто опущенное - вот до чего доводит к@цапское дно.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
видно грустит, что бизнесок и жильишко в Украине тю-тю...а такой был заводик бумажный, осталось только мелочишка от кцпни на стакашку кислого жигулька, гы!
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
в 2020-м будет в Киеве фоткаться!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Великий Кормчий, ага, в наморднике ...
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