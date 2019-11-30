"Пивком похмеляється": з'явилися свіжі фото Царьова в Криму

Екснардеп від Партії Регіонів, прихильник "руского міра" Олег Царьов черговий раз став посміховиськом в мережі.

На своїй сторінці в Twitter він похвалився тим, як відпочиває в окупованому Криму. Він позував на знімках разом зі своїм псом.

"У Ялті сьогодні сонячно. Привчаю Бісика ходити поруч", – написав він.

Олег Царьов

Олег Царьов

Також користувачі мережі звернули увагу на стакан на столі Царьова, припустивши, що в ньому алкоголь. "На курортах пивком похмеляється", – сміються вони.

У Ялті сьогодні сонячно. Привчаю Бесика ходити поруч pic.twitter.com/0GOO08x5IL - Олег Царьов (@OlegTsarov) 30 листопада 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше новий імідж Царьова викликав в мережі підозри в тому, що у нього проблеми з алкоголем.

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