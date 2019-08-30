"Первая зарплата": появилось новое провокационное фото из Рады

Народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от партии "Голос" Андрей Осадчук опубликовал в Facebook фотографию из зала парламента, которая вызвала ажиотаж на его странице в Facebooк.

Он запечатлел банковскую бумажку, которой скрепляют пачку банкнот в 50 тысяч гривен, в проходе между рядами сессионного зала.

"Когда-то в Раде…", - подписал он снимок. В комментариях пытаются угадать что бы это могло значить.

"Ещё мартовские запасы", "Первая зарплата", "Время переходить на биткоины", "Засевают", "Комитета по правоохранительной деятельности пригодится!" - пишут пользователи.

Facebook Андрей Осадчук

Facebook Андрей Осадчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в первый день работы Верховной Рады Украины 9-го созыва произошел скандал с журналистами.

Также в первый день работы Рады в президентской партии "Слуга народа" подхватили нелепый фейк о том, что в Украине якобы готовится переворот. Поддавшись на информационную провокацию, именно этим там оправдали сохранение должности главы МВД за Арсеном Аваковым.

Кроме того, новоизбранного народного депутата от "Слуги народа", основателя клиники "Борис" и внештатного советника президента Михаила Радуцкого засекли за написанием матерного СМС. Его собеседник написал: "А то все п*здят про Супрун". "Х*й им в ж*пу!" – ответил нардеп.

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