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"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради

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Народний депутат Верховної Ради 9-го скликання від партії "Голос" Андрій Осадчук опублікував у соцмережі фотографію із залу парламенту, яка викликала ажіотаж на його сторінці в Facebooк.

Він сфотаграфував банківський папірець, якій скріплює пачку банкнот у 50 тисяч гривень, в проході між рядами сесійної зали.

"Колись у Раді..." — підписав він знімок. У коментарях намагаються вгадати, що б це могло означати.

"Ще березневі запаси", "Перша зарплата", "Час переходити на біткоїни", "Засівають", "Комітет з правоохоронної діяльності стане в нагоді!" — пишуть користувачі.

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"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради

Facebook Андрій Осадчук

"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради

Facebook Андрій Осадчук

"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради
"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради
"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради
"Перша зарплата": з'явилося нове провокаційне фото з Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

Також у перший день роботи Ради в президентській партії "Слуга народу" підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдали збереження посади глави МВС за Арсеном Аваковим.

Крім того, новообраного народного депутата від "Слуги народу", засновника клініки "Борис" і позаштатного радника президента Михайла Радуцького засікли за написанням матюка в СМС. Його співрозмовник написав: "А то всі п*здять про Супрун". "Х*й їм в ж*пу!" – відповів нардеп.

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Особа
Андрій Осадчук
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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