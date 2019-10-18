"Перестаньте гнать": Богдан эпично затроллил Зеленского. Фото

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подколол главу государства Владимира Зеленского.
В Facebook он пошутил на тему своих "тесных" взаимоотношений с президентом, когда часто что-то шепчет ему на ухо.
Богдан опубликовал фото, на котором в роли "суфлера" находится Станислав Боклан - актер, сыгравший премьер-министра в сериале "Слуга народа".
"Перестаньте гнать на Богдана. Богдан невиновен", - посмеялся глава ОПУ.
Новости
Станислав Боклан и Владимир Зеленский
ФБ Андрея Богдана
Как сообщал OBOZREVATEL, в обществе часто звучат призывы уволить Богдана с должности главы ОП. Однако Зеленский заявил, что тот "уволится сам", если будут доказательства нарушений с его стороны.
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