"Перестаньте гнать": Богдан эпично затроллил Зеленского. Фото

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подколол главу государства Владимира Зеленского.

В Facebook он пошутил на тему своих "тесных" взаимоотношений с президентом, когда часто что-то шепчет ему на ухо.

Богдан опубликовал фото, на котором в роли "суфлера" находится Станислав Боклан - актер, сыгравший премьер-министра в сериале "Слуга народа".

"Перестаньте гнать на Богдана. Богдан невиновен", - посмеялся глава ОПУ.

Станислав Боклан и Владимир Зеленский ФБ Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, в обществе часто звучат призывы уволить Богдана с должности главы ОП. Однако Зеленский заявил, что тот "уволится сам", если будут доказательства нарушений с его стороны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!