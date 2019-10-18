Главная Новости
18 октября • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

"Перестаньте гнать": Богдан эпично затроллил Зеленского. Фото

1.6т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подколол главу государства Владимира Зеленского.

В Facebook он пошутил на тему своих "тесных" взаимоотношений с президентом, когда часто что-то шепчет ему на ухо.

Богдан опубликовал фото, на котором в роли "суфлера" находится Станислав Боклан - актер, сыгравший премьер-министра в сериале "Слуга народа".

"Перестаньте гнать на Богдана. Богдан невиновен", - посмеялся глава ОПУ.

Новости
https://www.obozrevatel.com/tv/burchuk1909274-1channel-1-20190927-155021-h264-8-bit-058-mp4.htm
Станислав Боклан и Владимир Зеленский

Станислав Боклан и Владимир Зеленский

ФБ Андрея Богдана

Как сообщал OBOZREVATEL, в обществе часто звучат призывы уволить Богдана с должности главы ОП. Однако Зеленский заявил, что тот "уволится сам", если будут доказательства нарушений с его стороны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский Станислав Боклан
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel