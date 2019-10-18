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18 жовтня • оновлено в 19:22
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"Перестаньте гнати": Богдан епічно затролив Зеленського. Фото

4.1т Читати матеріал російською

Глава Офісу президента України Андрій Богдан підколов главу держави Володимира Зеленського.

У Facebook він пожартував на тему своїх "тісних" взаємин з президентом, коли часто щось шепоче йому на вухо.

Богдан опублікував фото, на якому в ролі "суфлера" знаходиться Станіслав Боклан - актор, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

"Перестаньте гнати на Богдана. Богдан невинний", - посміявся глава ОПУ.

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Станіслав Боклан та Володимир Зеленський

Станіслав Боклан та Володимир Зеленський

ФБ Андрія Богдана

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суспільстві часто звучать заклики звільнити Богдана з посади голови ОП. Однак Зеленський заявив, що той "звільниться сам", якщо будуть докази порушень з його боку.

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Особи
Андрій Богдан Володимир Зеленський Станіслав Боклан
Місце
Україна
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