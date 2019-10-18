"Перестаньте гнати": Богдан епічно затролив Зеленського. Фото

Глава Офісу президента України Андрій Богдан підколов главу держави Володимира Зеленського.
У Facebook він пожартував на тему своїх "тісних" взаємин з президентом, коли часто щось шепоче йому на вухо.
Богдан опублікував фото, на якому в ролі "суфлера" знаходиться Станіслав Боклан - актор, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".
"Перестаньте гнати на Богдана. Богдан невинний", - посміявся глава ОПУ.
Станіслав Боклан та Володимир Зеленський
ФБ Андрія Богдана
Як повідомляв OBOZREVATEL, в суспільстві часто звучать заклики звільнити Богдана з посади голови ОП. Однак Зеленський заявив, що той "звільниться сам", якщо будуть докази порушень з його боку.
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