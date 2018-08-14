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"Переобували на ходу?" Путин опять оконфузился с ростом

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Во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото лидера РФ с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Валевич Борис
Валевич Борис
ходули сразу дайте карлику чтобы не плакал
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
У разных двойников разный рост.
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