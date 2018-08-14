"Переобували на ходу?" Путин опять оконфузился с ростом

Во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото лидера РФ с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.