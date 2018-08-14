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"Перевзували на ходу?" Путін знову осоромився зі зростом

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Під час зустрічі лідерів п'яти прикаспійських країн президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом.

На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі, опублікувавши спільне фото лідера РФ із главою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

"Ще у 2014-му казахстанські джерела писали, що у них "за неофіційними даними один зріст - 170 см". Однак на різних фото Путін спочатку нижчий за Назарбаєва, а потім раптово трохи вищий. Перевзували на ходу у платформи?" - наголосив він .

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
ходули сразу дайте карлику чтобы не плакал
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3
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
У разных двойников разный рост.
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8
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