"Перевзували на ходу?" Путін знову осоромився зі зростом

Під час зустрічі лідерів п'яти прикаспійських країн президента Росії Володимира Путіна знову підловили на махінаціях зі зростом.

На це звернув увагу політолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі, опублікувавши спільне фото лідера РФ із главою Казахстану Нарсултаном Назарбаєвим.

"Ще у 2014-му казахстанські джерела писали, що у них "за неофіційними даними один зріст - 170 см". Однак на різних фото Путін спочатку нижчий за Назарбаєва, а потім раптово трохи вищий. Перевзували на ходу у платформи?" - наголосив він .

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти Росії, Казахстану, Ірану, Азербайджану і Туркменістану підписали Конвенцію про правовий статус Каспійського моря.