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19 квітня • оновлено в 16:04
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З фарбованими яйцями та паскою: з'явилося фото Великоднього столу Путіна

5.7т
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Під час звернення до росіян президента Володимира Путіна на його святковому столі були фарбовані яйця, паска та куліч (творожна паска).

Відповідне фото було опубліковано в Telegram-каналі кремлівського журналістського пулу. На фото видно, що Путін сидить на кріслі, ззаду нього камін, а поруч невеликий стіл.

На ньому стоїть невеликий сервіз й чайник з завареним чаєм. На окремому блюді куліч, а на іншому паска з фарбованими яйцями. Як не дивно, але на пасці ініціали "ХВ – Христос Воскрес" поєднується з прапором Росії.

З фарбованими яйцями та паскою: з'явилося фото Великоднього столу Путіна

Пул №3

Чи готував Путін ці страви, і чи їв він їх взагалі – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РФ в суботу, 18 квітня, помер депутат Мособлдуми, заступник голови фракції "Єдиної Росії" Іван Жуков. За попередніми даними, у політика був діагностований коронавірус COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин... абасратые, завидуйте...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцам напоминание: 19 апреля 1783 года, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. У вас есть повод выпить.
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Zhikharev Dmitry, На кубане это там где чечегц русских на бутылку садят
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Вова,ой халтура! Давай ещё дубль
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