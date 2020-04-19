З фарбованими яйцями та паскою: з'явилося фото Великоднього столу Путіна

Під час звернення до росіян президента Володимира Путіна на його святковому столі були фарбовані яйця, паска та куліч (творожна паска).

Відповідне фото було опубліковано в Telegram-каналі кремлівського журналістського пулу. На фото видно, що Путін сидить на кріслі, ззаду нього камін, а поруч невеликий стіл.

На ньому стоїть невеликий сервіз й чайник з завареним чаєм. На окремому блюді куліч, а на іншому паска з фарбованими яйцями. Як не дивно, але на пасці ініціали "ХВ – Христос Воскрес" поєднується з прапором Росії.

Пул №3

Чи готував Путін ці страви, і чи їв він їх взагалі – невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РФ в суботу, 18 квітня, помер депутат Мособлдуми, заступник голови фракції "Єдиної Росії" Іван Жуков. За попередніми даними, у політика був діагностований коронавірус COVID-19.

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