"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время визита на Харьковский авиационный завод, где назвал концерн "Укроборонпром" "концертом".

Оговорился президент три раза подряд. Видео с конфузом опубликовало издание "Буквы". По данным журналистов, это не первый подобный инцидент. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

Назвать "Укроборонпром" концерном не получилось у Зеленского и 18 июля 2019 года на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В сети бурно отреагировали на конфуз Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского. Глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами.

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