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7 ноября • обновлено в 07:49
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"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео

11.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время визита на Харьковский авиационный завод, где назвал концерн "Укроборонпром" "концертом".

Оговорился президент три раза подряд. Видео с конфузом опубликовало издание "Буквы". По данным журналистов, это не первый подобный инцидент. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы)

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Назвать "Укроборонпром" концерном не получилось у Зеленского и 18 июля 2019 года на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В сети бурно отреагировали на конфуз Зеленского.

"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео
"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео
"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео
"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео
"Отпустите Вову домой": Зеленский жестко оконфузился в Харькове. Появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября, в Харькове горожане перекрыли выезд кортежу президента Владимира Зеленского. Глава государства вышел, чтобы пообщаться с харьковчанами.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Харьков
Тег
Укроборонпром
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Комментарии
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
що в тверезого на умі тов пяного наркоші на язиці
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2
1
Путенко Володимир
Путенко Володимир
kiy Valeriy, а у алкаша свиньи где?
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0
0
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да то они договаривались про оплату на корпоратив новогодний. Он ведущий.
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2
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ах да, я забыл, что все х*хлы сверх разумы. Как так можно, оговориться и допускать ошибки, это не свойственно х*хлам.
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1
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Null Nemo
Null Nemo
Dehtyaryov Ilya, де, пацак, х#хлів, побачив. В дзеркало подивився.
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