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7 листопада • оновлено в 07:48
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"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео

11.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

Обмовився президент три рази поспіль. Відео з конфузом опублікувало видання "Букви". За даними журналістів, це не перший подібний інцидент. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

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"Як до худоби": Зеленський різко висловився про проблеми на "Укроборонпромі"

Назвати "Укроборонпром" концерном не вийшло у Зеленського і 18 липня 2019 року на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

У мережі бурхливо відреагували на конфуз президента.

"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео
"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео
"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео
"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео
"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада, в Харкові городяни перекрили виїзд кортежу президента Володимира Зеленського. Глава держави вийшов, щоб поспілкуватися з харків'янами.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Харків
Тег
Укроборонпром
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
що в тверезого на умі тов пяного наркоші на язиці
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2
1
Путенко Володимир
Путенко Володимир
kiy Valeriy, а у алкаша свиньи где?
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Да то они договаривались про оплату на корпоратив новогодний. Он ведущий.
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2
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ах да, я забыл, что все х*хлы сверх разумы. Как так можно, оговориться и допускать ошибки, это не свойственно х*хлам.
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Null Nemo
Null Nemo
Dehtyaryov Ilya, де, пацак, х#хлів, побачив. В дзеркало подивився.
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