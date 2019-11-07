"Відпустіть Вову додому": Зеленський жорстко осоромився в Харкові. З'явилося відео

Президент України Володимир Зеленський осоромився під час візиту на Харківський авіаційний завод, де назвав концерн "Укроборонпром" "концертом".

Обмовився президент три рази поспіль. Відео з конфузом опублікувало видання "Букви". За даними журналістів, це не перший подібний інцидент. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки)

Назвати "Укроборонпром" концерном не вийшло у Зеленського і 18 липня 2019 року на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики.

У мережі бурхливо відреагували на конфуз президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада, в Харкові городяни перекрили виїзд кортежу президента Володимира Зеленського. Глава держави вийшов, щоб поспілкуватися з харків'янами.

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