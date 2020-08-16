Остановитесь! Лукашенко повторил "легендарную" просьбу Януковича. Видео

Кирилл Лютый Курьезы 21:51, 16.08.2020 Обновлено: 22:23, 16.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко повторил легендарную фразу-мем бывшего главы Украины Виктора Януковича.

В ходе выступления на митинге в Минске перед своими якобы сторонниками Лукашенко призвал белорусов "остановиться".

"Я вам напоминаю, нельзя это повторить. Остановитесь! Не убивайте свое будущее, будущее своих детей", – просил Лукашенко.

После этого в сети ему припомнили судьбу Януковича, который в разгар Майдана выступал с аналогичным призывом, но в результате был вынужден бежать в Россию.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе выступления на митинге в Минске Лукашенко также пытался запугать белорусов тем, что они якобы "будут стоять на коленях, как в Украине".

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