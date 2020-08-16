Зупиніться! Лукашенко повторив "легендарне" прохання Януковича. Відео

Кирило Лютий Курйози 21:51, 16.08.2020 Оновлено: 22:23, 16.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повторив легендарну фразу-мем колишнього глави України Віктора Януковича.

В ході виступу на мітингу в Мінську перед своїми нібито прихильниками Лукашенко закликав білорусів "зупинитися".

"Я вам нагадую, не можна це повторити. Зупиніться! Не вбивайте своє майбутнє, майбутнє своїх дітей", – просив Лукашенко.

Після цього в мережі йому пригадали долю Януковича, який в розпал Майдану виступав з аналогічним закликом, але в результаті був змушений втекти до Росії.

Як писав OBOZREVATEL, в ході виступу на мітингу в Мінську Лукашенко також намагався залякати білорусів тим, що вони нібито "стоятимуть на колінах, як в Україні".

Коментувати
Курйози

Дивіться також

Лукашенко заявив про "чорношкірих і жовтопиких" солдатів НАТО: з'явилася реакція

Російський журналіст порівняв Соловйова із засновником нацистської ідеології

Мінськ передачею Росії "вагнерівців" показав, що відносини з Україною нічого не варті – ОПУ

Двоє терористів "ЛНР" намагалися втекти до ЗСУ: окупанти зізналися, що одного вбили

В Україну повертається спека під +30. Карта погоди