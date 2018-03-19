"Кричав і кляв": Захарченко жорстко оконфузився у Донецьку

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко застряг в ліфті під час візиту в гуртожиток в окупованому Донецьку.

"Захарченко приїжджав перевіряти гуртожиток в районі студмістечка. По ідеї роспропагандистів, все повинно було статися тіп-топ: на камери була б солодка заява, мовляв, ми для тих, хто позбувся житла, дивіться, що побудували. Сюжет зняли. Правда не зняли і чисто випадково забули про одну деталь. Перед зйомками чергового популістського ролика його лондонство (Захарченко. - Ред.) посварилось з ліфтом", - йдеться в блозі Фашика Донецького на "Обозревателі".

Захарченко застряг в ліфті один, відзначає він.

"Чесно, не знаю, на скільки схуд Захарченко, коли він зрозумів, що ліфт його взагалі не поважає і вимкнулося світло в кабіні. Чули коли-небудь, як ніжно і спокійно будівельник кричить, коли упускає кувалду собі на мізинчик? То не крик, а шепіт", - розповів блогер.

Захарченко в темному ліфті нібито "кричав і кляв все на світі так, як ніби він побачив Яроша в кабіні, який з хитрою усмішкою тихенько сказав йому - ну всьо, приїхали".

В результаті ліфт розблокували за 3-4 хвилини, а лідера терористів випустили.

"Правда, шкода цивільних. Ліфтеру не пощастило найбільше - він з гуртожитка поїхав прямо на підвал зізнаватися у всіх гріхах, які з нього виб'ють православні садисти. З усіх цивільних і вояк, свідків криків Захарченка, який народжував цеглу в ліфті, взяли підписки про нерозголошення державної таємниці", - додав Фашик Донецький.

Як повідомляв "Обозреватель", Захарченко урочисто представив автобуси під маркою "Донбас", нібито зібрані в Донецьку, але виявилося, що машини повністю зробили в РФ.