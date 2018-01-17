Один из важнейших военных объектов США оказался под угрозой из-за овец

Американская система противоракетной обороны для защиты членов НАТО от баллистических ракет в румынском селе Стоенешть оказалась под угрозой из-за отары овец.

Как пишет SG News, поведение животных вызвало конфликт между военными объекта и пастухом.

"Овцы не похожи на людей, они не придерживаются правил. Они идут к местам с активными датчиками безопасности, задевают ограждения и запускают системы тревоги", - объясняет ситуацию мэр Стоенешть.

Из-за то, что овцы постоянно беспокоят военных, дошло до того, что обладателя стада попросили переместить загон. Тот отказался, ссылаясь на то, что построил его еще до появления там американцев. Также он заявляет, что не покинет место без достойной компенсации.

Конфликт между военными и упрямым пастухом длится уже не первый год и скоро будет решен.

Напомним, ранее Румыния утвердила строительство двух центров НАТО.