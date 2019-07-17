"Нечего смотреть": пленный украинский моряк затроллил Скабееву

Украинский пленный моряк, капитан-лейтенант катера "Никополь" Сергей Попов пошутил над пропагандисткой Ольга Скабеева.
Об этом сообщил адвокат военнопленного моряка Гаджи Алиев в Facebook. Инцидент произошел в зале судебного заседания.
"Попов Сергей, увидев Скабееву, удивлено заявил: "Я думал, вы выше!" Скабеева не растерялась и спросила: "А вы смотрите мою передачу?" Попов ответил, что, к сожалению, смотреть в СИЗО Лефортово больше нечего", - рассказал Алиев.
Скабеева и Попов
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля "суд" в Москве продлил арест еще на три месяца всем 24 украинским морякам.
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