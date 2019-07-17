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"Нечего смотреть": пленный украинский моряк затроллил Скабееву

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Украинский пленный моряк, капитан-лейтенант катера "Никополь" Сергей Попов пошутил над пропагандисткой Ольга Скабеева.

Об этом сообщил адвокат военнопленного моряка Гаджи Алиев в Facebook. Инцидент произошел в зале судебного заседания.

"Попов Сергей, увидев Скабееву, удивлено заявил: "Я думал, вы выше!" Скабеева не растерялась и спросила: "А вы смотрите мою передачу?" Попов ответил, что, к сожалению, смотреть в СИЗО Лефортово больше нечего", - рассказал Алиев.

Скабеева и Попов

Скабеева и Попов

obozrevatel

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Ольга Скабеева
Место
Россия Москва
Тег
пленные моряки
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пиздец у вас троллинг )))))))))))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Smekalov Sergey,нормально подъебал,по всем каналам какцапские пропагандоны день и ночь.
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Kom AV
Kom AV
А тороллинг то в чём? Похоже как в старом анекдоте - А смеяться нужно при слове лопата...
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2
1
Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
сегодня с утра ушастый звитував о перемоге,но ближе к вечеру как карета попелюшки превратилась в очередную зраду.это как Пэдро Офшоренко-еще обломки МН17 летели к земле,а Россия уже была назначина виновно Россия
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мельничук Олександр, а какая нервозность? Тем более ,что доказательств то нет!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Наливайко Алекс, нервозність видає вас краще доказів.
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