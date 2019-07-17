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"Нічого дивитися": полонений український моряк затролив Скабєєву

6.1т Читати матеріал російською

Український полонений моряк, капітан-лейтенант катера "Нікополь" Сергій Попов пожартував із пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це повідомив адвокат військовополоненого моряка Гаджи Алієв у Facebook. Інцидент трапився в залі судового засідання.

"Попов Сергій, побачивши Скабєєву, здивовано заявив: "Я думав, ви вища!" Скабєєва не розгубилася і запитала: "А ви дивитеся мою передачу?" Попов відповів, що, на жаль, дивитися в СІЗО Лефортово більше нічого", – розповів Алієв.

Скабєєва і Попов

Скабєєва і Попов

obozrevatel

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія Москва
Тег
полонені моряки
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пиздец у вас троллинг )))))))))))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Smekalov Sergey,нормально подъебал,по всем каналам какцапские пропагандоны день и ночь.
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Kom AV
Kom AV
А тороллинг то в чём? Похоже как в старом анекдоте - А смеяться нужно при слове лопата...
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
сегодня с утра ушастый звитував о перемоге,но ближе к вечеру как карета попелюшки превратилась в очередную зраду.это как Пэдро Офшоренко-еще обломки МН17 летели к земле,а Россия уже была назначина виновно Россия
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Мельничук Олександр, а какая нервозность? Тем более ,что доказательств то нет!
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Наливайко Алекс, нервозність видає вас краще доказів.
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