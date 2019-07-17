"Нічого дивитися": полонений український моряк затролив Скабєєву

Український полонений моряк, капітан-лейтенант катера "Нікополь" Сергій Попов пожартував із пропагандистки Ольги Скабєєвої.

Про це повідомив адвокат військовополоненого моряка Гаджи Алієв у Facebook. Інцидент трапився в залі судового засідання.

"Попов Сергій, побачивши Скабєєву, здивовано заявив: "Я думав, ви вища!" Скабєєва не розгубилася і запитала: "А ви дивитеся мою передачу?" Попов відповів, що, на жаль, дивитися в СІЗО Лефортово більше нічого", – розповів Алієв.

Скабєєва і Попов obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня "суд" у Москві продовжив арешт ще на три місяці всім 24 українським морякам.

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