"Нічого дивитися": полонений український моряк затролив Скабєєву

Український полонений моряк, капітан-лейтенант катера "Нікополь" Сергій Попов пожартував із пропагандистки Ольги Скабєєвої.
Про це повідомив адвокат військовополоненого моряка Гаджи Алієв у Facebook. Інцидент трапився в залі судового засідання.
"Попов Сергій, побачивши Скабєєву, здивовано заявив: "Я думав, ви вища!" Скабєєва не розгубилася і запитала: "А ви дивитеся мою передачу?" Попов відповів, що, на жаль, дивитися в СІЗО Лефортово більше нічого", – розповів Алієв.
Скабєєва і Попов
obozrevatel
Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 липня "суд" у Москві продовжив арешт ще на три місяці всім 24 українським морякам.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".