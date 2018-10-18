''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"

Президент России Владимир Путин нарвался на критику российских пользователей из-за фото с ужина с президентом Египта Абдель- Фаттахом ас-Сиси.

Снимок выложил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Ужин на двоих", - прокомментировал он.

Правда, в сети тут же подметили, что на фото - трое. "Это точно не официант! Бедная ФСО!" - пишут в комментариях.

Украинский политолог Алексей Голобуцкий сразу же высмеял "ресторанный интим". "С египетским президентом был выбран более жесткий вариант - сразу увлечь в интимный полумрак. И подержать уже не за руку, вероятно", - подчеркнул он.

При этом пользователи начали комментировать под этим снимком трагедию в Керчи, хотя фото сделали за день до нее. "Вкусовые пристрастия не меняет. На десерт - теракт и убитые дети", - пишут они.

Ужин на двоих: Путин привел президента Египта в ресторан на сочинской набережной pic.twitter.com/eYS4v6P2AT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заметили нового "двойника" Путина на встрече с президентом Египта.