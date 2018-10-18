МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"

107.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин нарвался на критику российских пользователей из-за фото с ужина с президентом Египта Абдель- Фаттахом ас-Сиси.

Снимок выложил в своем Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Ужин на двоих", - прокомментировал он.

Правда, в сети тут же подметили, что на фото - трое. "Это точно не официант! Бедная ФСО!" - пишут в комментариях.

Новости
''Имел я вас всех'': Путин удивил позой на новом фото

Украинский политолог Алексей Голобуцкий сразу же высмеял "ресторанный интим". "С египетским президентом был выбран более жесткий вариант - сразу увлечь в интимный полумрак. И подержать уже не за руку, вероятно", - подчеркнул он.

При этом пользователи начали комментировать под этим снимком трагедию в Керчи, хотя фото сделали за день до нее. "Вкусовые пристрастия не меняет. На десерт - теракт и убитые дети", - пишут они.

''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"
''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"
''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"
''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"
''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"
''На десерт убитые дети'': Путин разгневал сеть "ресторанным интимом"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети заметили нового "двойника" Путина на встрече с президентом Египта.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
20
46
Смешно
1
Интересно
3
Печально
35
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мокаренко Валерий
Мокаренко Валерий
Путин ложил на комментаторов . Путин пол мира имеет благодаря Украине голодной..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Вообще то на фото их 4 человека (вернее человека, действительно, 3, а четвертый пуйло).
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Украинский политолог Алексей Голобуцкий, страдает от отсутствия интима, у него все обзоры про это. Президент Египта прилетел вечером, вот и темно, а третий (э тупо) переводчик. - Слышу звон, да не знаю, где он. - Хотя теперь знаю, это кастрюльки беснуются над фоткой Путина в Твиттере. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4

Наши блоги