"Весь в свастике": знаменитая чемпионка "ДНР" спрятала на даче Ленина

Четырехкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, которая является "заслуженным мастером спорта "ДНР", похвасталась, что у нее на даче стоит огромный памятник Ленину.

Как заявила она в эфире радиостанции "Эхо Москвы", статую ей передали бойцы украинской армии.

"Кстати, сейчас расскажу забавную историю про Ленина… Несколько лет назад мне написали Вконтакте на украинской мове, я сначала читаю, не понимаю. Значит, пишут бойцы из, собственно, армии Украины, говорят: "Марьяна, мы знаем, что ты – комсомолка, у нас тут Ленина одного недавно уронили. Мы хотим тебе его прислать, ну, ты – комсомолка, поддержишь", - отметила она.

Марьяна Наумова dnrru.ru

Девушка заявила, что сначала засомневалась, нет ли там бомбы, а сам памятник ей должны были доправить домой.

"Ну, большой такой Ленин. И я сначала начала сомневаться: ну, что такое, может быть, там бомба какая-то, может, еще что-то. А мне прислали фотографию, он весь в свастиках, весь в жовто-блакитных флагах. И я сначала думаю: ну, что-то здесь нечисто. Значит, мне его, все-таки, прислали. И все с ним нормально, он у меня сейчас стоит на даче", - заявила "мастер спорта ДНР".

Она добавила, что ей якобы пришлось оттирать со статуи свастику.

На вопрос ведущего, на чем основывается такая любовь к Ленину девушка ответила, "он – создатель великого государства".

На уточняющий вопрос ведущего, не убивал ли тот населения, Наумова заявила, что нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наумова похвасталась разрешением на оружие, которое она получила из рук главного террориста "ДНР" Александра Захарченко.