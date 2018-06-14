"Весь у свастиці": знаменита чемпіонка "ДНР" сховала на дачі Леніна

Чотириразова чемпіонка світу з пауерліфтингу Мар'яна Наумова, яка є "заслуженим майстром спорту "ДНР", похвалилася, що у неї на дачі стоїть величезний пам'ятник Леніну.

Як заявила вона в ефірі радіостанції "Ехо Москви", статую їй передали бійці української армії.

"До речі, зараз розповім цікаву історію про Леніна... Кілька років тому мені написали Вконтакте на українській мові, я спочатку читаю, не розумію. Значить, пишуть бійці з, власне, армії України, кажуть: "Мар'яна, ми знаємо, що ти - комсомолка , у нас тут Леніна одного недавно звалили. Ми хочемо тобі його надіслати, ну, ти - комсомолка, підтримаєш", - зазначила вона.

Мар'яна Наумова dnrru.ru

Дівчина заявила, що спочатку засумнівалася, чи немає там бомби, а сам пам'ятник їй повинні були доправити додому.

"Ну, великий такий Ленін. І я спочатку почала сумніватися: ну, що таке, може там бомба якась, може, ще щось. А мені прислали фотографію, він весь в свастиках, весь в жовто-блакитних прапорах. І я спочатку думаю: ну, щось тут нечисто. Значить, мені його, все-таки, прислали. І все з ним нормально, він у мене зараз стоїть на дачі", - заявила "майстер спорту ДНР".

Вона додала, що їй нібито довелося відтирати зі статуї свастику.

На запитання ведучого, на чому ґрунтується така любов до Леніна дівчина відповіла, "він - творець великої держави".

На уточнююче запитання ведучого, чи не вбивав той населення, Наумова заявила, що ні.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше Наумова похвалилася дозволом на зброю, який вона отримала з рук головного терориста "ДНР" Олександра Захарченка.