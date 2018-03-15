Астролог дав пораду Лаврову, що потрапив у халепу

15 березня для міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова на небі склалася "хрестова ситуація".

"Це хрестова ситуація, пов'язана з повітроплаванням, з пересуванням і з перевищенням швидкості", - розповів "Обозревателю" астролог Влад Росс.

Коментуючи випадок з падінням міністра під час участі в форумі "Росія - країна можливостей", він сказав: "На небі для нього сьогодні утворився хрест. Марс робить квадратуру до його сонця і опозицію до Урану, а також сам до себе - в натальній карті народження".

"Якби я був його особистим астрологом, я б йому не радив цього дня літати літаком. Також слід бути обережним в поїздках на автомобілях і не перевищувати швидкість", - порекомендував астролог. Водночас він додав, що в гороскопі Лаврова немає вказівок на небезпеку терактів і насильства.

Влад Росс звернув увагу на той факт, що неприємність з міністром сталася в критичний період, коли можливі неприємні ситуації - за кілька днів до дня народження, який Лавров відзначить 21 березня. Ситуацію також ускладнює той факт, що "він народився в затемнення, і зовсім недавно було затемнення. Це дуже фатальний час".

"Обозреватель" запитав, що чекає на Лаврова в найближчі місяці. "На жаль, критична ситуація у нього тільки на цьому тижні", - відповів астролог.

Замовлення персонального гороскопу від Влада Росса:www.vladross.com.ua

Як писав "Обозреватель", 15 березняміністр закордонних справ Росії Сергій Лавров впав, піднімаючись на сцену для виступу на форумі "Росія - країна можливостей". Інцидент був зафіксований кореспондентами російських видань.