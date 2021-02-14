Хозяин "виллы Навального" снял пародию на пропагандистов РФ. Курьезное видео
Хозяин виллы в Фрайбурге (Германия), которую арендовал российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на визит в дом пропагандистов "Россия 1".
Мужчина обыграл сюжет съемочной группы во главе с россиянкой Анастасией Поповой и спародировал корреспондентку. Ролик появился на YouTube-канале Tytus De Zoo (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Хозяин дома в рыжем парике прошелся по своей вилле, как это делали российские корреспонденты, и удивлялся фруктам и туалетному ершику.
Напомним, в начале февраля российские "Вести недели" сняли репортаж из виллы, где жил Навальный в ФРГ. По словам хозяина дома, они представились туристами из Бельгии и вели скрытую съемку, разрешение на которую он не давал.
В сюжете пропагандистов утверждалось, что Навальный "жил в роскоши", а стоимость съемок фильма про "дворец Путина" и проживание Навального журналисты оценили в миллион евро.
В репортаже росСМИ корреспондентка показала "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн в вилле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".
Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.
18 января стало известно, что арест продлится до 15 февраля.
23 января по всей России прокатилась волна массовых митингов в поддержку Навального. Впрочем все закончилось тысячами задержанных и избиением протестующих силовиками.
В разных городах РФ 14 февраля прошли акции сторонников осужденного оппозиционера, названные штабом "Любовь сильнее страха". Некоторых активистов, которые вышли на улицы с фонариками, задержали.