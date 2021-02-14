Хозяин "виллы Навального" снял пародию на пропагандистов РФ. Курьезное видео

Хозяин виллы в Фрайбурге (Германия), которую арендовал российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на визит в дом пропагандистов "Россия 1".

Мужчина обыграл сюжет съемочной группы во главе с россиянкой Анастасией Поповой и спародировал корреспондентку. Ролик появился на YouTube-канале Tytus De Zoo (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владелец дома в Германии, где жил Навальный Скриншот

Хозяин дома в рыжем парике прошелся по своей вилле, как это делали российские корреспонденты, и удивлялся фруктам и туалетному ершику.

Сюжет пропагандистов Кадр из видео

Пародия владельца виллы Скриншот

Напомним, в начале февраля российские "Вести недели" сняли репортаж из виллы, где жил Навальный в ФРГ. По словам хозяина дома, они представились туристами из Бельгии и вели скрытую съемку, разрешение на которую он не давал.

В сюжете пропагандистов утверждалось, что Навальный "жил в роскоши", а стоимость съемок фильма про "дворец Путина" и проживание Навального журналисты оценили в миллион евро.

В репортаже росСМИ корреспондентка показала "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн в вилле.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Навального задержали 17 января сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение из-за отравления "Новичком".

Оппозиционера доставили в полицейский участок города Химки под Москвой. Впоследствии там его арестовали на выездном заседании суда.