Господар "вілли Навального" зняв пародію на пропагандистів РФ. Курйозне відео

Господар вілли у Фрайбурзі (Німеччина), яку орендував російський опозиціонер Олексій Навальний, зняв пародію на візит у будинок пропагандистів "Россия 1".

Чоловік обіграв сюжет знімальної групи на чолі з росіянкою Анастасією Поповою і спародіював кореспондентку. Ролик з'явився на YouTube-каналі Tytus De Zoo (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Власник будинку в Німеччині, де жив Навальний Скриншот

Господар будинку в рудій перуці пройшовся по своїй віллі, як це робили російські кореспонденти, і дивувався фруктам і туалетному йоржику.

Сюжет пропагандистів Кадр із відео

Пародія власника вілли Скриншот

Нагадаємо, на початку лютого російські "Вести недели" зняли репортаж із вілли, де жив Навальний у ФРН. За словами господаря дому, вони представилися туристами з Бельгії і вели приховану зйомку, дозвіл на яку він не давав.

У сюжеті пропагандистів стверджувалося, що Навальний "жив у розкоші", а вартість зйомок фільму про "палац Путіна" і проживання Навального журналісти оцінили в мільйон євро.

У репортажі росЗМІ кореспондентка показала "розкішні спальні", кухню з кавоваркою, туалет, ванну із системою джакузі та басейн у віллі.

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